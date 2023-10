Fake news sobre queda de avião mobiliza autoridades

Fumaça era de fogo em cerrado, comum na vegetação do Amapá nesta época do ano.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A falsa notícia sobre a queda de um avião na região da Pedreira, distrito de Macapá, causou transtornos aos órgãos de segurança pública e virou assunto nas redes sociais do Amapá, nesta quarta-feira (11).

Segundo as informações divulgadas, a aeronave em questão teria decolado de um aeródromo particular localizado no Curiaú. No entanto, o Portal SN.com apurou que se trata de uma fake news.

O Grupo Tático Aéreo (GTA) informou que sobrevoou o local, mas encontrou apenas fogo em vegetação.

“É só fogo em vegetação mesmo. Não procede [a informação da queda de um avião]. Acho que o pessoal associou aí, mas o piloto que falaram, aí, ‘tá’ tudo tranquilo e já entrou em contato”, afirmou o capitão Muller Bryan, do GTA.

Apesar de avaliar a ação da população como correta em avisar sobre uma suposta situação de perigo, o oficial do GTA recomenda que se tenha mais cautela com esse tipo de informação, pois a informação mobilizou a equipe do Grupo, que teve que preparar uma aeronave e sobrevoar a área.

“Foi um procedimento correto [ter avisado sobre a possível queda]. Acho que a comunidade informou até por excesso de cautela, mas o correto é as pessoas checarem as informações para depois falar. Ou talvez quem tenha passado a primeira informação não tenha a noção da situação que poderia causar. Então, eu acho que deveriam ter cautela na hora de informar alguma coisa”, declarou.