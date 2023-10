Família de gestante queimada em barco faz apelo por ajuda

A jovem grávida de 7 meses tem 21 anos, e continua internada em estado delicado no HE

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A família de Eliza Moraes, uma das vítimas do acidente da embarcação que pegou fogo no Rio Amazonas na última quinta-feira (26), está fazendo uma campanha nas redes sociais para se manter em Macapá e acompanhar a jovem. Eles são de Breves (PA) e a vítima continua internada no Hospital de Emergência de Macapá, grávida de 7 meses, com a maior parte do corpo queimada.

Os familiares tiveram que vir à capital amapaense após o acidente. Milena Moraes tem 21 anos.

“Eu trabalho como babá e ganho muito pouco. Não está sendo fácil arcar com toda essa questão financeira. Além disso, ela tem um filho de 5 anos que temos que ajudar a manter”, relatou.

A irmã gêmea dela, Milena Moraes, relata que o estado de Eliza não é bom, e que ela está muito inchada. A jovem gestante também sente muitas dores no local das queimaduras. Apesar disso, ainda de acordo com Milena, o bebê está bem.

“De uma hora pra outra isso aconteceu e agora estamos precisando muito da ajuda das pessoas. Pedimos que quem puder que nos ajude. Qualquer valor será bem-vindo”, clamou.

Quem quiser fazer a doação, Milena Moraes disponibilizou o PIX de número 96 98126-4888.