Feridas e cicatrizes

Chegamos hoje ao capítulo 2 de Provérbios

Compartilhamentos

Muitas vezes, apenas se arrepender de um erro não basta para evitar as consequências que virão. Será possível até alcançar a paz de espírito, mas, dependendo da situação, será difícil se livrar dos problemas. É assim também no casamento e no adultério. Veja a meditação bíblica de hoje a partir de Provérbios 2. Deus nos ensina, por meio do rei Salomão, que a infidelidade deixa cicatrizes para o resto da vida. Algumas feridas nunca saram. Tenha uma ótima quinta-feira (5) com o nosso Senhor Jesus!