Festival de Jazz celebra 15 anos em Macapá; veja programação

São três dias de programação, que começa hoje (19) e prossegue até o sábado (21).

Da REDAÇÃO

Atrações nacionais e internacionais estarão em Macapá para comemorar os 15 anos de criação do Amapá Jazz Festival. A programação gratuita inicia nesta quinta-feira (19), em frente à Casa do Artesão, na orla da capital.

Entre as atrações internacionais e nacionais desta edição, estão o saxofonista angolano, que vive na Noruega; Ivan Mazuze; a cantora e pianista da Guiana Francesa, Régine Martial; o grupo franco-brasileiro Guyamapá; o saxofonista paraense, Elias Coutinho; o músico paulista, Paulo Flores e o baixista Michel Pipoquinha.

Já das atrações locais, participam o cantor João Amorim, Marrecos Land, Grupo Senzala, Anthony Barbosa, Amazon Music e Hanna Paulino. O evento é realizado pela Associação Artística Cultural Ói Nóiz Akí e coordenado pelo cantor, compositor e produtor amapaense, Fineias Nelluty.

Além da programação cultural, o festival promoverá até sábado, 21, oficinas formativas sobre o jazz no Centro Educacional Profissional Walkíria Lima, no centro de Macapá, com entrada gratuita.

Esta 15ª edição, apoiada pelo Governo do Amapá, faz uma homenagem ao músico Hernani Vitor, que faleceu em 2022.

“O Amapá Jazz Festival já é uma tradição no estado, com ocupação de espaços públicos integrando artistas nacionais e a potência musical amapaense em um evento gratuito, para toda a família. Com o propósito de incentivar, difundir e democratizar o acesso cultural para a nossa população, uma das prioridades do Governo do Estado”, reforça a secretária de Cultura do Amapá, Clicia Vieira Di Miceli.

Programação

Quinta-feira, 19

19h – Amazon Music (Amapá)

20h – Paulo Flores (São Paulo)

21h – Guyamapá (Guiana Francesa/Amapá)

22h – João Amorim (Amapá)

Sexta-feira, 20

19h – Marrecos Land (Amapá)

20h – Elias Coutinho (Pará)

21h – Michael Pipoquinha (São Paulo)

Sábado, 21

19h – Anthony Barbosa (Amapá)

20h – Régine Lapassion(Guiana francesa)

21h – Ivan Mazuze (Noruega)

22h – Grupo Senzalas (Amapá)