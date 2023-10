Ficco faz operação contra faccionados que ‘vigiavam’ a polícia

Os alvos das buscas são suspeitos de pertencer a facção criminosa de forte atuação no Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (Ficco) – que reúne todas as forças policiais do estado – cumpre 6 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (11) contra integrantes de uma facção criminosa, nos bairros Pacoval e Infraero, na zona norte de Macapá.

A ação, chamada de Operação Servare, é um desdobramento da Operação Andes, deflagrada no dia 28 de abril deste ano, quando duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Com estas prisões, a Ficco identificou no celular de um dos suspeitos um grupo de mensagens supostamente ligado à facção criminosa, onde pessoas comercializavam drogas, armas e produtos roubados.

Outra finalidade desse grupo era vigiar, por intermédio de ‘olheiros’, e trocar informações a respeito da movimentação de viaturas policiais que circulavam nos bairros São Lázaro, Pacoval e no local conhecido como ‘Sapolândia’.

Para essa fiscalização de movimentação policial, o grupo contava com pessoas responsáveis por avisar sobre a presença ou ausência de policiais nas ruas dos bairros Pacoval, São Lázaro e Infraero, dando o aval para a ação do tráfico, ou mesmo alertando as pessoas para que não comercializassem entorpecentes nessas regiões.

A maioria dos alvos possuem antecedentes por tráfico de drogas, furtos e ameaça. Elas podem agora responder por tráfico e integrar organização criminosa.