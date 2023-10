Fogo assusta comerciantes do ‘Canal das Madeireiras’, em Santana

Queimada em mato teria sido provocada por um indivíduo não identificado

Por JONHWENE SILVA/De Santana

A irresponsabilidade de um morador não identificado por pouco não causou destruição no Canal das Madeireiras, no município de Santana, a 17 km de Macapá. O incêndio teria iniciado em um monte de entulhos, levou perigo e por pouco não atingiu uma batedeira de açaí. O sinistro foi registrado nesta quarta-feira, (18), na Área Portuária da cidade.

O Canal das Madeireiras é um corredor de estâncias semelhante ao Canal das Pedrinhas, em Macapá. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, as chamas se propagavam rapidamente no entulho e no mato seco. A quantidade de caroços de açaí facilitou ainda mais para que o fogo se alastrasse rapidamente. Apesar do susto, os bombeiros conseguiram debelar as chamas.

“Segundo informações de populares, o fogo se originou de um cidadão não identificado que acabou tocado fogo em uma pequena quantidade de entulhos, atingindo caroços de açaí e a vegetação em torno do Canal das Madeireiras”, relatou o Cabo F. Moreira, do Corpo de Bombeiros do Amapá.

“A gente ficou com medo, porque mesmo o fogo estando do outro lado, ficou grande e o calor tava forte”, afirmou um trabalhador do local.

Alerta

O Corpo de Bombeiros tem orientado a população, a evitar atear fogo em caroços de açaí, que possui fácil combustão e permanece queimando por muito tempo. Com isso, gera fumaça por um longo período.

“A gente sabe que tem muitas pessoas que possuem problemas respiratórios e ali residem no entorno do canal. Isso pode causar outros problemas de saúde “, finalizou o Cabo F. Moreira.