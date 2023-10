Folia Literária: estudantes aprendem a ‘apreciar a leitura’

Cantinho da Leitura funciona no Parque do Forte, onde também acontece a 1ª Folia Literária do Amapá

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Centenas de estudantes visitaram o “Cantinho da Leitura” na abertura da 1ª Folia Literária Internacional do Amapá, nesta sexta-feira (27). O evento é organizado pelo governo do Amapá, com a participação de artistas locais, de outros estados e da Guiana Francesa.

O Cantinho da Leitura foi montado no Parque do Forte, às margens do Rio Amazonas, em Macapá, e conta com mais de 100 títulos disponíveis. Além do acesso aos livros, os estudantes participam de rodas de conversa, pinturas no rosto e outras atividades.

O Cantinho foi criado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) é um espaço móvel que é sempre levado para as escolas. A ideia, claro, é fazer com que os estudantes apreciem ler.

“No dia a dia, nosso foco são os estudantes, mas, agora, vamos poder alcançar outros públicos e, sinceramente, acho que o hábito da leitura deve ser cada vez mais encorajado. Quem lê vive mais, sonha mais!”, diz a professora Socorro Alcântara, uma das criadoras do projeto.

“Quando avisaram que a gente viria pra cá, não imaginei que ia me divertir tanto e descobri que a leitura não precisa ser chata”, revela Rodrigo Rocha, do 1º ano do ensino médio na Escola Estadual Tiradentes, acompanhado de colegas da turma.

A Folia Literária tem mais de 20 estandes e dois barracões ao lado da Fortaleza de São José de Macapá. A programação inclui saraus, oficinas, palestras e piqueniques até domingo (29), quando é comemorado o Dia Nacional do Livro.