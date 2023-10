‘Folia’ quer colocar o Amapá no mapa da literatura internacional

Programação reunirá artistas de todo o país no Parque do Forte, ao lado da Fortaleza de São José, na orla de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Música regional, oficinas, palestras e, principalmente, encontros entre leitores e escritores, serão realizados na 1ª Folia Literária Internacional do Amapá, que a partir desta sexta-feira (27) reunirá artistas de todo o país no Parque do Forte, ao lado da Fortaleza de São José, na orla de Macapá.

É a primeira vez em 10 anos que um encontro literário de grande porte é promovido no Amapá. A programação gratuita encerra no domingo (29), durante a celebração o Dia Nacional do Livro.

A proposta é destacar os autores amapaenses para o cenário cultural brasileiro e, consequentemente, mundial, segundo o poeta e compositor Joãozinho Gomes, um dos curadores do Folia.

“Queremos proporcionar para a nossa gente a oportunidade de chegar mais perto da literatura, criando novos leitores e esse interesse. É um evento que está sendo feito com cuidado, com muito esmero, na intenção de colocar o nosso Estado no mapa da literatura brasileira, sul-americana e mundial”, declarou o artista.

Segundo Joãozinho, o despertar do interesse das crianças na literatura também é uma das vertentes da 1ª Folia.

“Acreditamos que a literatura é realmente algo muito importante na formação do ser humano, queremos aproximar crianças do evento para que desde já desperte esse interesse pela literatura”, concluiu.

Além de Joãozinho, participam autores amapaenses como João Milhomem, Yurgel Caldas e os novos nomes da literatura local como Gabriel Yared e Lara Utzig, bem como artistas de outros estados como o alagoano José Inácio Vieira de Melo e o maranhense Salgado Maranhão.

O evento cultural também homenageia nomes da literatura e poesia amapaense, como o escritor Alcy Araújo e o poeta modernista Ivo Torres, que faleceu em maio de 2023, aos 92 anos. O acervo pessoal de Ivo estará exposto durante os três dias da programação, das 9h às 23h.

Música

As atrações musicais ocorrem nos três dias de evento, a partir das 20h, com apresentações de artistas como Patrícia Bastos, Poetas Azuis e Grupo de Marabaixo do Laguinho. Na sexta (27), os shows serão realizados durante o retorno do Lual da Samaúma, no bairro Araxá, com apresentação única ‘Movimento Costa Norte’, com Amadeu Cavalcante, Zé Miguel, Osmar Júnior e Val Milhomem.

A Folia Literária Internacional do Amapá é realizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) em parceria com a OCA Produções, com apoio dos senadores Davi Alcolumbre, Randolfe Rodrigues e do Sebrae.

Confira a programação

Sexta-feira, 27

-9h – Receptivo com Grupos de Marabaixo e cerimônia de abertura

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-10h às 23h – Corredor Literário com programação permanente

Local: estacionamento do Parque do Forte

-11h às 12h – Mesa temática: “Academia Amapaense de Letras em seus 70 anos: história, memória e futuro” com Wilson Carvalho (AP), José Alberto Tostes (AP), Antônio Carlos Farias (AP), Luiz Alberto Guedes (AP), Alcinéa Cavalcante (AP) e Monel Bispo (AP).

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-14h às 16h – Palestra “Poetas modernos do Amapá” com Fernando Canto (AP)

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-14h às 16h – Oficina de Poesia: “A outra voz (Parte I)” com Antônio Moura (PA)

Local: Barracão das Palavras Mauro Guilherme

-16h às 18h – Piquenique Cultural: contação de histórias e intervenções poéticas

Local: Parque do Forte

-16h às 18h – Mesa temática: “A Literatura: entre o local, o nacional e o global” com José Luís Jobim (RJ) e Pat Andrade (AP)

Mediação: Yurgel Caldas (AP) – Unifap

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-16h às 18h – Palestra “Contar histórias – uma questão de performance” com Celso Sisto (RJ)

Local: Barracão das Palavras Mauro Guilherme

-16h às 19h30 – Gengibirra Literária

-18h às 20h – Mesa temática: “Enciclopédia Negra” com Lilia Schwarcz (SP) e Flávio dos Santos Gomes (RJ)

Mediação: Tayrine Batista (AP) – Unifap

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-20h – Programação Cultural

Luau da Samaúma

Local: Procuradoria Geral do Ministério Público do Amapá (Araxá)

Sábado, 28

-9h – Credenciamento

-10h às 23h – Corredor Literário com programação permanente

Local: estacionamento do Parque do Forte

-10h às 12h – Mesa temática: “Novos nomes da literatura amapaense” com Bruno Muniz (AP), Gabriel Guimarães (AP), Gabriel Yared (AP) e Lara Utzig (AP)

Mediação: Mariana Alves (AP) – Unifap

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-10h às 12h – Oficina de conto com Luis Pimentel (BA)

Local: Barracão das Palavras Mauro Guilherme

-14h às 16h – Mesa temática: “Poesia para que? E para quem?” com Marven Junius Franklin (AP) e Salgado Maranhão (MA)

Mediação Francesco Marino (Ueap)

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-14h às 16h – Oficina de Poesia: “A outra voz (Parte II)” com Antonio Moura (PA)

Local: Barracão das Palavras Mauro Guilherme

-16 às 18h – Mesa temática: “Povos indígenas: Literatura e a questão climática” com Sony Ferseck (RR), Márcia Wayna Kambeba (AM) e Bruna Karipuna (AP)

Mediação: Sonia Jeanjacques, secretária extraordinária dos Povos Indígenas do Amapá

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-16h às 18h – Piquenique Cultural

Local: Parque do Forte

-16h às 20h – Oficina: “Escrita criativa – escrever para criança (Parte I)” com Celso Sisto (RS)

Local: Barracão das Palavras Mauro Guilherme

-18h às 20h – Mesa temática: “Literatura Internacional” com Mylène Danglades (Guiana Francesa) e Shelly Bhoil (Índia).

Mediação: José Inácio (BA) e Olaci Carvalho (AP)

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-16h às 19h30 – Gengibirra Literária

Local: Parque do Forte

-20h – Palco Remanso

-20h – Poetas Azuis: Remix Poesia (AP)

-20h30 – Sarau do Poeta: Jackson Costa (BA)

-21h30 – Patricia Bastos (AP)

-22h30 – Grupo Marabaixo do Laguinho e Grupo de Marabaixo UNDSC (União dos Devotos de Nossa Senhora da Conceição)

Domingo, 29

-9h – Credenciamento

-10h às 23h – Corredor Literário com programação permanente

Local: Estacionamento do Parque do Forte

-10h às 12h – Mesa temática: “O cotidiano e o extraordinário na prosa” com Elton Tavares (AP) e Lulih Rojanski (AP).

Mediação: Paulo Tarso (AP)

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-10h às 12h – Oficina de conto com Luís Pimentel (BA)

Local: Barracão das Palavras Mauro Guilherme

-14h às 16h – Mesa temática: “Literatura e Liberdade” com Carla Nobre (AP), Antonio Moura (PA) e Alcinéa Cavalcante (AP)

Mediação: Herbert Emanuel (AP)

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-16h às 18h – Mesa temática: “Da letra da canção ao ritmo da poesia” com Salgado Maranhão (MA), Manoel Bispo (AP), Ademir Pedrosa (AP) e Joãozinho Gomes (AP)

Mediação: Helder Brandão (AP)

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-16h às 18h – Piquenique Cultural

Local: Parque do Forte

-18h às 20h – Mesa temática: “Literatura e Sociedade” com Manoel Herzog (SP) e Maria Fernanda Elias Maglio (SP).

Mediação: José Inácio Vieira de Melo (BA)

Local: Barracão das Multivozes Aracy Mont’Alverne

-16h às 19h30 – Gengibirra Literária

Local: Parque do Forte

-20h às 22h – Palco Remanso

-20h – Recital “A palavra em ponto de poema” com Tatamirô Grupo de Poesia (AP)

-21h – Show da dupla Kleiton e Kledir – “Histórias e Canções”

-22h30 – Grupo de Marabaixo Herdeiros da Tradição e Grupo de Marabaixo Estrela do Renascer