Francês procurado em Caiena é preso em barreira policial no Amapá

Joseph Mastey Max Júnior estava com armas, munições e objetos das vítimas.

Por OLHO DE BOTO

Um francês apontado como autor do furto a uma residência ocorrido recentemente em Caiena, na Guiana Francesa, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e munições, quando tentava passar por uma barreira de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na zona norte de Macapá.

A prisão de Joseph Mastey Max Júnior, 27 anos, aconteceu nesta terça-feira (3), após levantamento de informações feito pelo 2º Batalhão da PM do Amapá.

Com o suspeito, os policiais encontram 1 pistola Glock G19 carregada com 14 munições de calibre 9mm. Na bagagem foram achadas 17 munições de calibre 223 remington, de fabricação tcheca, 11 munições calibre 357, 500 espoletas para rifle, além de alguns objetos pessoais das vítimas do furto, entre eles, um MacBook, perfumes, talões de cheques e cartões de crédito.

A denúncia repassada aos policiais indicava que após o crime o suspeito havia fugido para o município de Oiapoque (AP), que faz fronteira com a Guiana Francesa. Lá, teria fretado uma picape com destino à Macapá, onde foi flagrado entre os passageiros.

Joseph e todos os objetos apreendidos foram presentados no Ciosp do Pacoval.