Furlan entrega praça com homenagem ao ‘Comandante Barcellos’

A praça passou a ter o nome no ex-governador por um pedido da comunidade que mora nas redondezas, na zona sul de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

O Comandante Anníbal Barcellos, ex-governador do Amapá, foi homenageado com o seu nome na praça que foi reinaugurada nesta segunda-feira (30) no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

O espaço, localizado no início da Rua Hildemar Maia, foi entregue pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PODE), em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (30).

O local possui 602,55 metros quadrados e conta com playground, coreto, bancos, espaços multiusos com acessibilidade e um espaço para apresentação de bandas e concertos musicais.

A praça, que antes era denominada Praça da Hildemar Maia, passou a ser chamada de Anníbal Barcelos por um pedido da comunidade que mora nas redondezas.

O cabeleireiro Renato Moraes, de 34 anos, mora nas proximidades há 30 anos. Para ele, a praça representa mais uma opção para atividades culturais e de lazer.

“Para nós, é uma satisfação ter uma praça maravilhosa como essa e pela oportunidade que o prefeito está dando para o nosso bairro. Achei tudo muito lindo e agora as crianças vão poder brincar, as famílias poderão trazer seus filhos e vão se sentir mais à vontade para desfrutar um espaço como esse”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença de Alexandre Barcellos, neto do homenageado. Para ele o sentimento é de gratidão pela homenagem feita ao avô.

“Esta obra fica em frente ao conjunto construído pelo meu avô nos anos 90. A gente fica muito feliz e grato à prefeitura por ter acolhido a sugestão da comunidade e ter batizado a praça com o nome do meu avô”, declarou Alexandre Barcellos.

Para a revitalização do espaço, foram investidos R$ 365 mil, aproximadamente, recursos do Tesouro Municipal.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) foi a responsável e fiscalizadora da execução da obra, que durou cinco meses.

O prefeito destacou que a praça Anníbal Barcellos é a única que possui um coreto.

“É uma bela estrutura, que servirá para a realização de espetáculos e que vai trazer muita cultura para a comunidade. Então, estamos muito satisfeitos em proporcionar isso à comunidade homenageando ao mesmo tempo uma pessoa que foi muito importante para o Amapá”.

Anníbal Barcellos foi governador do Amapá por duas vezes, sendo o primeiro eleito no Estado. Na primeira vez, ele foi designado pelo então presidente da República, João Figueiredo, como governador do Território Federal do Amapá. Na segunda vez, de 1991 a 1994, governou o Amapá após ter sido eleito pelo povo.

Além disso, ele foi deputado federal e prefeito de Macapá. Fluminense de nascimento, Barcellos faleceu e foi enterrado na capital amapaense aos 93 anos em 14 de agosto de 2011.