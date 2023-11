Halloween garantiu vendas de outubro no comércio de Macapá

Fantasias e artigos de decorações foram os itens que dominaram as vendas no centro comercial da capital do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Comemoração com origem na Irlanda e que ganhou notoriedade nos Estados Unidos, o Halloween ganhou maior espaço este ano entre lojistas do Centro Comercial de Macapá. As lojas investiram em variedades decorativas, fantasias e vitrines decoradas para chamar a atenção dos clientes.

A data se mostrou bastante lucrativa e atraiu público de escolas, famílias e empresas, entre outros segmentos, com maior movimento durante as manhãs e fins de tarde, segundo proprietários e gerentes.

É o caso de Isabel Moraes, proprietária de uma loja de artigos de festas e presentes na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, no Centro de Macapá. Ela conta que a data surpreendeu e que o movimento durante outubro foi intenso.

“Nós entramos no clima do Halloween desde o fim de setembro. Atingimos nossa meta e queremos mais, esse é nosso objetivo, vamos investir cada vez mais nessas festas sazonais que a gente aguarda com carinho”, declarou Isabel.

A data comemorada em 31 de outubro, conhecida popularmente por dia das bruxas, é celebrada na véspera do Dia de Todos os Santos. Na festa, pessoas se caracterizam de personagens assustadores da cultura Pop.

“O Halloween vem crescendo cada vez mais todos os anos, as escolas e condomínios brincam muito e os pais também participam. Tivemos meses de baixo movimento e isso ajudou a reagir”, revelou Sheila Ribeiro, gerente comercial de uma empresa de festas e descartáveis.

Máscaras, fantasias, adereços e maquiagens estão entre os itens mais buscados pela clientela, contou Sheila. Abóboras, fantasmas, palhaços e outras criaturas assustadoras são itens em destaque nas lojas, que esperam manter vendas até a metade de novembro.

“Esse ano teve o boom do cabelo maluco, que várias escolas aderiram. Foi um sucesso”, declarou a gerente.

Natal

Com o sucesso das festas, os lojistas já se preparam para as comemorações natalinas, com estoques organizados nos fundos das lojas, prontos para tomar a frente a partir da primeira semana de novembro.

“Temos uma programação anual, uma área especial será disponibilizada para nossos clientes na parte natalina, vamos montar cenários diferentes”, concluiu Sheila.