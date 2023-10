Homem é flagrado com 750 munições estrangeiras em área dominada por facção

Prisão ocorreu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 35 anos foi preso pelo Grupo Tático Aéreo (GTA) durante a Operação Paz, enquanto comercializava uma vasta quantidade de munições oriundas da Guiana Francesa, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

O flagrante ocorreu nesta segunda-feira (9), após levantamento de informações da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), juntamente com militares do 2º Batalhão da PM do Amapá.

Jardel Picanço estava na ‘Caesinha’ quando foi avistado em uma picape que era utilizada para transportar o carregamento ilícito. Os policiais disseram ter encontrado, no veículo, oito caixas de munições para armas longas, calibres 12 e 20. Ele tinha, também, 451 reais e 50 dólares do Suriname.

De acordo com o capitão Bryan, o suspeito assumiu a responsabilidade do crime e revelou que somente vendia as munições, por encomenda, a conhecidos que têm o hábito de caçar. Contudo, chamou a atenção o fato do acusado estar em uma região de constantes conflitos com a polícia, controlada por faccionados envolvidos com o tráfico de drogas.

Bryan também contou que o suspeito ainda levou os policiais até uma casa, no Bairro Renascer, na zona norte da capital, onde foi encontrada uma mala com mais 22 caixas de munições dos mesmos calibres.

No total, foram apreendidas 750 munições, sendo 625 calibre 12 e outras 125 calibre 20. O carregamento e o acusado foram apresentados no Ciosp do Pacoval.

A posse ilegal de munição de uso permitido, mesmo sem a arma, caracteriza o crime do artigo 12 da Lei 10.826/200, cuja pena pode variar de um a seis anos de detenção, e multa.