Homem é flagrado retirando sustentação de palmeiras plantadas em Macapá

Árvores ainda não possuem resistência no solo e podem cair

Por IAGO FONSECA

Um homem não identificado foi flagrado por moradores, no domingo (15), retirando as peças de madeira que sustentam palmeiras recém transplantadas na Rua Claudomiro de Moraes, na zona sul de Macapá. As árvores foram instaladas há quase dois meses pela prefeitura da capital, e não é a primeira que isso ocorre.

No vídeo, o homem retira as escoras das árvores e as empilha na calçada, fazendo gestos aos motoristas que buzinam ao notarem a situação. As árvores foram instaladas em agosto de 2023 na extensão dos bairros Buritizal e Congós.

Durante o replantio, foram colocadas pernasmancas para sustentar as árvores na vertical e terem resistência contra o vento, já que as raízes não estão totalmente integradas ao solo. Esse processo de adaptação pode demorar um ano, segundo o portal Green São Paulo.

As 49 palmeiras foram instaladas pela prefeitura em um convênio com uma rede de supermercados, como parte do plano de arborização do município.

Esta não é a primeira vez que pessoas retiram os apoios das árvores. Ainda em agosto, o prefeito Dr Furlan (PODE) publicou em suas redes sociais um pedido para que a população não retire as madeiras.

“Fui surpreendido, isso é muito perigoso. Peço que preservem todo esse escoramento para que o trabalho seja de sucesso”, declarou o prefeito.

O Portal SN procurou a Secretaria de Meio Ambiente do município para esclarecimentos sobre o caso, mas não obteve retorno.