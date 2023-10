Homem sobe em ambulância após show e provoca confusão

O registro foi feito na Rodovia Josmar Pinto, após o show da aparelhagem Carabao no Parque de Exposições da Fazendinha.

Por IAGO FONSECA

Um homem não identificado foi visto agarrado na traseira de uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (4).

O registro foi feito na Rodovia Josmar Pinto, após o show da aparelhagem Carabao no Parque de Exposições da Fazendinha. O veículo transitava em direção ao município de Santana.

No vídeo compartilhado em redes sociais, a via está movimentada com diversos veículos em ambos os sentidos. O homem se apoia somente com uma das mãos enquanto o veículo de emergência freia.

Nas redes sociais, os comentários presumiam que, pela imprudência demonstrada pelo homem, provavelmente ele estaria embriagado.

Em outro vídeo, um militar aparecendo descendo da ambulância e tentando afastar o homem do veículo, mas ele se recusa e força a entrada no carro pela parte de trás. Um mototaxista que viu a cena parou para ajudar os militares a conter o homem. Uma mulher que estava sendo transportada aparece na porta de trás da ambulância pedindo que a o homem exaltado se acalmasse.

O Portal SelesNafes.com entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas até o momento não teve retorno.