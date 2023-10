Homem tenta matar ex-mulher a facadas em comunidade rural

Caso foi registrado na comunidade de Anauerapucu, no município de Santana, a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma mulher de 22 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na comunidade de Anauerapucu, zona rural do município de Santana. A vítima foi atingida por golpes de faca, nas pernas e no ombro, pelo ex-marido, após uma discussão na noite de segunda-feira (9).

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar do Amapá, Ana Claúdia Paixão Chaves, de 22 anos, estava separada de Leonardo Alfaia Pereira e ele não aceitava o término do relacionamento. Por isto, ele teria entrado em luta corporal com a ex-mulher e a atingido nas pernas e no ombro.

“A mulher tem 22 anos e foi levada para o Hospital de Emergência de Santana. Conversei com a vítima e ela confirmou que o responsável pela tentativa de feminicídio foi seu ex-companheiro”, confirmou o subtenente Fernando Sousa, do 4ª Batalhão da PM.

Logo após o crime, o agressor fugiu em uma embarcação. Segundo a polícia, estão sendo realizadas diligências na tentativa de encontrar e prender o infrator. Até o momento desta publicação, o acusado ainda não havia sido preso.