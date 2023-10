Império do Povo quer formar novos ritmistas com oficinas de percussão

Agremiação pretende formar novos ritmista que irão integrar a bateria Águia Furiosa

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com a intenção de formar novos músicos e ritmistas, a Escola de Samba Império do Povo, do município de Santana, a 17 km de Macapá, está com as inscrições abertas para uma oficina de percussão.

A ação faz parte do projeto ‘Fabricando Carnaval’ que visa aproximar a comunidade santanense da instituição. Os alunos irão integrar a bateria Águia Furiosa e as atividades iniciam no dia no próximo dia 21 (sábado), com a aula inaugural.

Os interessados em participar da oficina não terão qualquer custo financeiro, as aulas são gratuitas. As atividades serão ministradas pelos mestres de bateria Meia Noite e Patrick Barbosa que terão a responsabilidade de repassar noções avançadas de percussão, ritmos autênticos de carnaval e performance de alto nível.

“A ideia do projeto Fabricando Carnaval, além de formar novos talentos da bateria da Império do Povo é atrair a população para dentro da escola. Fortalecer as relações, nos aproximando da comunidade é um dos nossos objetivos também”, relata o presidente da agremiação, Wesley Braga.

O projeto Fabricando Carnaval ainda terá outros segmentos de qualificação, como fabricação de fantasias e de adereços. As vagas para o curso de iniciação na bateria são limitadas e os alunos irão praticar as atividades durante 50 dias.

“As aulas já iniciam no sábado e ainda restam vagas. É uma oportunidade de aprender técnicas de instrumentos como surdos, repique, caixa, tamborim e chocalho. Estamos preparando a aula inaugural prevista para ocorrer dia vinte e um, e até lá, esperamos fechar a quantidade de vagas ofertadas”, finalizou Wesley Braga.

As inscrições podem ser feitas de maneira presencial no barracão da escola em Santana, que fica na Avenida Castelo Branco, 434, Área Comercial, ou via internet NESTE LINK.

Veja abaixo os polos onde terão vagas para aulas de percussão da Escola de Samba Império do Povo:

Polo 1 – Avenida Castelo Branco, n 434, Área Comercial, (Barracão de Fantasias) – Santana

Polo 2 – Campo do Paraíso – Santana

Polo 3 – Bairro Igarapé da Fortaleza – Santana

Polo 4 – Praça do Fórum – Santana

Polo 5 – CAJU – Bairro Nova Brasília – Santana

Polo 6 – Distrito da Fazendinha – Macapá

Polo 7 – Município de Mazagão

Polo 8 – Escola Barroso Tostes – Santana