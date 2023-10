Incêndio atinge várzea há 3 dias em Vitória do Jari

As chamas se aproximaram de residências em uma área de pontes.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, da Redação

A escassez de chuva na região sul do Amapá tem provocado a incidência de incêndios em área de mata.

No município de Vitória do Jari, a cerca de 269 km de Macapá, um incêndio numa área de várzea está ocorrendo há três dias e, nesta quarta-feira, (26), se aproximou bastante de residências localizadas numa área de pontes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate ocorre diariamente, e nesta quarta-feira, por volta das 16h, teve reignição a área de vegetação que já havia sido combatida.

Em virtude da distância do local, os bombeiros tiveram que utilizar todas as mangueiras de combate ao incêndio que atingiu duas frentes. Apesar do susto, o fogo não atingiu nenhuma casa e não houve danos materiais.

Para o combate ao incêndio, o Corpo de Bombeiros, teve apoio da Defesa Civil Municipal, das empresas Jari Celulose e da Cadam. No momento, as equipes realizam o rescaldo da área já que há o risco de nova ignição do fogo. Os Bombeiros monitoram uma área onde iniciou outro foco de chamas.

Segundo o Tenente Coronel Laurindo, Chefe da Divisão de Comunicação do Corpo de Bombeiros do Amapá, a situação está controlada.

“Segundo as equipes que estão no local, houve dificuldade, pois a área de pontes é bem grande. Neste local onde houve a reignição. É uma área de pontes e foram necessárias todas as mangueiras do Corpo de Bombeiros de Vitória do Jari. Agora, o Corpo de Bombeiros está em outro foco de incêndio”, finalizou.