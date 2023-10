Intervenções na Rodovia JP preocupam moradores do entorno

Uma audiência no Ministério Público, nesta terça-feira (31), debate as intervenções na rodovia da zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Moradores do entorno da Rodovia JP, que interliga Macapá a Santana – os dois mais populosos municípios do Amapá – mostraram preocupação sobre as obras de requalificação da via durante audiência pública na manhã desta terça-feira (31), no Ministério Público do Amapá.

A reunião foi motivada pela necessidade de esclarecer aos moradores de que forma será afetada a mobilidade urbana na região pela obra de grande porte, que compreende 13 km do Monumento Marco Zero, em Macapá, até a ponte do Igarapé da Fortaleza, em Santana.

“Viemos ver o que vai ser feito, mas que não traga transtorno para os moradores. Eles podem mexer com a parte da frente do bairro, muita gente vive dali e não queremos sair de nossas casas. Nossa proposta é que mexam com o terreno da Expofeira e não das residências”, declarou, preocupado, Jefferson Rodrigues, presidente da Associação de Moradores do Bairro Vale Verde.

O bairro onde Jefferson mora fica em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha, com muitos empreendimentos e residências que avançam para a faixa da rodovia.

Segundo o projeto apresentado pela Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), as ciclovias e calçadas serão adaptadas nos trechos habitados para reduzir os impactos aos moradores.

“Queremos mostrar para a sociedade como vai ficar a Josmar Pinto após a revitalização. Vamos ouvir e ver se há críticas para que possamos ajustar durante a obra”, contou o secretário de estado de transportes, Valdinei Amanajás.

A rodovia receberá serviços de drenagem, pavimentação, sinalização, iluminação e instalação de barreira de segurança New Jersey em três etapas.

A primeira etapa compreende 3,3 km entre o Igarapé da Fortaleza e a Fazendinha. As demais fases serão no trecho de 8 km da Fazendinha até o monumento Marco Zero do Equador, no bairro Jardim Marco Zero.

A obra também fará intervenções em rotatórias e retornos, com grandes ampliações na área da Embrapa e Bioparque. Árvores de médio e grande porte serão realocadas, bem como postes e pontos de iluminação.

“Isso permite que a sociedade conheça o projeto e colabore para que seja o mais humanizado possível. Eles devem dar as sugestões que sejam convenientes, como ciclovia, passarelas, tudo que for mais seguro e com a mobilidade que eles precisam”, concluiu o promotor de justiça André Araújo.

Segundo o Setrap, a assinatura da ordem de serviço e início das atividades no Igarapé da Fortaleza está prevista para esta semana.