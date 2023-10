Investigado por roubo é flagrado com 90 papelotes de droga

Uma denúncia anônima resultou na prisão do suspeito, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem que já era investigado por roubo foi preso em flagrante na cidade de Santana, a 17 km de Macapá, por tráfico de drogas.

De acordo com o 4º Batalhão da PM do Amapá, uma equipe de radiopatrulhamento estava em diligências, na quarta-feira (18), quando a Central de Operações repassou uma denúncia de populares sobre um homem que estaria comercializando entorpecentes no Bairro Piçarreira.

Surpreendido, Robson Ruan Amaral de Oliveira, 27 anos, não esboçou reação. Durante a revista pessoal, os militares encontraram nos bolsos dele 50 porções de crack.

No interior do imóvel onde o acusado estava, mais 40 papelotes da mesma droga foram descobertos, além de uma pequena quantia em dinheiro e uma balança de precisão. O acusado foi encaminhado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.