Irmãos acusados de matar rival morrem em confronto com a PM

Confronto ocorreu numa região conhecida como Matinha, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19), no habitacional Miracema, localizado na Rodovia Norte Sul.

Os irmãos Gabriel Ramos Pinheiro e Isaque Ramos Pinheiro são apontados como autores do crime. Mas, eles foram mortos horas depois em confronto com a polícia numa região conhecida como Matinha, no Bairro São Lázaro, também na zona norte.

Eram por volta de 19h quando moradores ouviram barulhos de tiros e encontraram Leandro Pereira de Souza, o Leandrinho, de 21 anos, agonizando em uma das vielas que passam entre os blocos do Miracema. O Samu foi chamado e constatou que já não havia mais nada a ser feito.

A polícia Científica confirmou que Leandrinho foi atingido por 6 disparos. Testemunhas ligaram para o 190 e disseram que os atiradores haviam fugido em dois carros, um Celta cinza e o outro seria um Uno branco.

O caso é tratado pela Polícia Civil como execução motivada por acerto de contas entre faccionados rivais.

Na cena do crime, o delegado Flávio Batista, da Delegacia de Homicídios, apurou que a vítima morava anteriormente no Conjunto Macapaba e tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Já no início da madrugada desta sexta-feira (20), por volta de 1h, em busca de prender os criminosos, militares do 2º Batalhão e do Bope intensificaram o patrulhamento pelo Bairro São Lázaro, na Avenida Pedro Wilson Penafort, onde teriam sido recebidos a tiros por indivíduos que estavam numa área de pontes.

De acordo com os policiais, foi feito o cerco e os atiradores passaram a correr. Um deles adentrou em uma casa, e, lá, morreu em confronto.

As incursões pelos demais suspeitos que haviam fugido continuaram. Na sequência, os policiais disseram que, novamente, foram surpreendidos por disparos que partiam de uma outra casa. Houve revide e, ao fim do tiroteio, foi confirmado que o segundo indivíduo tinha sido atingido.

Ainda segundo a polícia, os atiradores eram faccionados e membros do bando ‘Chove Bala’, responsável por execuções de rivais. Com eles, foram encontrados dois revólveres calibres 38 com oito munições deflagradas.