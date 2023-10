Jovem é executado com tiros na cabeça em emboscada

Confronto ocorreu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 18 anos foi morto com tiros na cabeça, tórax e braço, na noite desta terça-feira (17), numa área controlada por traficantes, no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

Atingido por três disparos enquanto caminhava pela Rua Oriosvaldo Coelho Caxias, João da Silva Moraes Júnior já estava sem sinais vitais quando foi encontrado pelos militares do 6º Batalhão.

Após a confirmação do óbito pelo Samu, os delegados Anderson Martel e Romie Bradley, da Delegacia de Homicídios, acompanharam os trabalhos da Polícia Científica e fizeram incursões pela região. Durante as diligências, descobriram que a vítima não tinha passagem pela polícia, mas teria envolvimento com o crime organizado.

A investigação apurou, ainda, que João da Silva não era morador da região, a suspeita é que ele tenha sido atraído e caído numa emboscada armada por faccionados rivais, mas a autoria do crime ainda é desconhecida.

“A priori trata-se de uma emboscada. Em tese, ele não deveria estar nesse local, um local dominado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, e as informações que a gente conseguiu é que ele não poderia frequentar essa área. O motivo dele estar aqui também será apurado”, comentou o delegado Bradley.