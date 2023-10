Jovem é morto a tiros em riacho no interior do Amapá

Crime será investigado pela Delegacia de Tartarugalzinho.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um jovem de 21 anos foi morto na tarde de sábado (7), no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Segundo o centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o crime ocorreu por volta de 13h, quando Renan da Silva da Rocha se divertia com amigos no local conhecido como Riacho Doce, situado na saída do município, em baixo de uma ponte, na Avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A vítima foi socorrida pelos amigos e outros populares que também estavam no local. Ela foi levada para a unidade mista de saúde do município, onde o médico plantonista atestou o óbito.

O suspeito dos disparos fugiu para uma área de mata. Militares do 7º Batalhão da PM entraram na floresta e fizeram buscas no perímetro por horas, mas não encontraram o atirador.

O delegado Thiago Almeida, de Tartarugalzinho, pediu a remoção do corpo de Renan para exames periciais. O crime será investigado pela delegacia do município.