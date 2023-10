Jovem é presa com 7 kg de crack e maconha

Juliana não tinha antecedentes criminais. Agora responderá por tráfico de drogas.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu uma mulher em posse de 7 kg de drogas, entre crack e maconha, nesta quarta-feira (18), na zona sul de Macapá.

A ação, que foi comandada pelo delegado Anderson Ramos e teve o apoio da Força Tática da PM, é desdobramento de uma apreensão que ocorreu recentemente no Bairro das Pedrinhas, também na zona sul.

Juliana Guimarães Maciel, de 21 anos, não sabia que estava sendo monitorada há 10 dias pelos investigadores da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

Ramos contou que a suspeita estava numa casa que era usada como ponto de distribuição de drogas, no Bairro Buritizal, quando decidiu transportar mais de 1 kg de entorpecentes até o habitacional Açucena, onde recebeu voz de prisão.

“Retornamos com ela para a base [do tráfico] no Buritizal e encontramos todo esse material, mais 6 kg de maconha, diversas porções fracionadas de crack, dinheiro em espécie e balança de precisão”, pontuou o delegado.

Juliana não tem antecedentes criminais. Ela foi autuada por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça. Agora, a investigação prossegue para tentar localizar e prender o dono do carregamento ilícito.