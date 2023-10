Justiça suspende cobrança da taxa de troca de medidores no Amapá

A decisão liminar é uma resposta à ação judicial do deputado federal pelo Amapá Dorinaldo Malafaia (PDT).

O juiz federal da 1ª Região, Jucelio Fleury Neto, determinou que a CEA Equatorial suspenda a troca de medidores de consumo de energia elétrica em feriados e finais de semana, devendo para este fim, previamente, notificar o consumidor da data e turno no qual realizará o procedimento.

A decisão liminar, expedida nesta sexta-feira (20), é uma resposta à ação judicial do deputado federal pelo Amapá, Dorinaldo Malafaia (PDT).

O magistrado também determinou suspensão da cobrança dos valores referentes à taxa de troca de medidores de consumo de energia elétrica, até o julgamento final da demanda. Em caso de descumprimento das medidas, a empresa deverá ser multada em até R$ 100 mil por dia.

Para o deputado, a decisão é uma vitória dos consumidores amapaenses. O parlamentar, que preside a Sub-Comissão Especial da Câmara sobre a Crise Energética no Amapá, avalia positivamente a primeira vitória na justiça em defesa da população.

“Recebemos com muita satisfação a decisão da justiça, é uma vitória que sinaliza que, de fato, existem abusos sendo cometidos pela CEA Equatorial contra os amapaenses. De nossa parte, seguiremos mobilizados contra a proposta absurda de aumento de 44% da conta de luz e vigilantes aos desmandos contra o consumidor”, disse o parlamentar.

Malafaia organizou no mês de setembro uma audiência pública em Macapá sobre a questão energética. Do encontro com a sociedade civil, foram encaminhadas 12 propostas sobre as pautas relacionadas ao tema, desde a questão tarifária até a prestação de serviços e relacionamento.