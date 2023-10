Laudo confirma causa do acidente com militares do Exército

O capotamento ocorreu próximo ao município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Apenas 1 dos 21 soldados feridos no capotamento de um caminhão do Exército, na tarde de segunda-feira (16), ainda permanece internado. Os outros 20 foram liberados do Hospital São Camilo, para onde foram levados após o acidente, ocorrido próximo ao município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Inicialmente, as informações do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) relataram que 5 militares foram encaminhados a Macapá em estado grave, com 3 deles inconscientes. Entretanto, a 22ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército afirma que somente um militar segue em observação médica.

Os soldados estavam em direção ao município de Ferreira Gomes, para um treinamento militar, quando o pneu dianteiro esquerdo estourou, causando perda de controle do veículo por cerca de 120 metros, segundo laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal.

Ainda de acordo com o laudo, após derrapar por 40 metros, o veículo colidiu com um barranco à beira da estrada e capotou em direção à mata. Em seguida, o veículo pegou fogo.

Segundo informações obtidas pelo Portal SN.com, as vítimas teriam sido arremessadas da carroceria do veículo. Elas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu.

Confira a nota do Exército Brasileiro sobre o acidente:

ATUALIZAÇÃO DE NOTA A IMPRENSA

“A 22ª Brigada de Infantaria de Selva informa que dos 21 militares envolvidos no acidente de trânsito corrido no dia 16 de outubro de 2023, na BR-156 em direção à cidade de Ferreira Gomes, no estado do Amapá, 20 já foram liberados para suas casas. Apenas 1 (um) militar permanece em atendimento médico, sem gravidade”.

Comunicação Social da 22ª Brigada de Infantaria de Selva.