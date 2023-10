Lavador de carros é morto com tiros na cabeça

Crime ocorreu numa região de pontes do Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um lavador de carros foi morto com 4 tiros na noite deste sábado (30), após ser chamado para conversar fora de casa, numa região de pontes do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. O crime ocorreu por volta de 18h50, na passagem Ana Nery.

Gustavo Feitosa Pedrosa, de 21 anos, trabalhava em uma lavagem na Avenida 13 de Setembro, e morava no Bairro Araxá, na zona sul, mas os criminosos descobriram que ele estava passando uns dias na casa de uma tia e o executaram com tiros na cabeça.

O sargento Otávio, do 6º Batalhão, apurou que o bandido que armou a emboscada – e atraiu a vítima para fora da casa – é morador da região, contudo, não foi localizado.

Três homens teriam participado da execução, mas o delegado Leonardo leite, da Delegacia de Homicídios, acredita que havia pelo menos mais dois criminosos no apoio da fuga, em um carro que estava parado na Avenida Ana Nery, para onde os atiradores correram após o crime.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas polícia suspeita que esteja relacionado com a guerra de facções. Incursões foram feitas pelas forças de segurança, contudo, nenhum integrante do bando foi preso.