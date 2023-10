Líder de facção atuante nas redes sociais é morto em confronto com a polícia

Paulo Ricardo, de 33 anos, costumava fazer postagens nas redes exibindo armas. Polícia apreendeu quase R$ 20 mil na casa dele

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Santana

Um traficante apontado como umas das lideranças da facção Família Terror do Amapá (FTA) foi morto em confronto com policiais que integravam as operações Hórus e Paz, na madrugada deste sábado (14), no Bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá.

A troca de tiros que resultou na morte do ex-detento do Iapen, Paulo Ricardo Rodrigues Vasconcelos, de 33 anos, ocorreu numa região periférica conhecida como “Portelinha”, após denúncia de populares à patrulha composta pelo Grupo Tático Aéreo (GTA), Força Tática, 6º e 2º batalhões da Polícia Militar.

A informação repassada aos policiais indicava a existência de um bando que estaria exibindo armas de fogo em via pública e ameaçando moradores.

Na chegada do comboio policial ao local, o major Wendel, oficial que comandava a operação, relatou que diversos indivíduos fugiram por uma área alagada e outros passaram a invadir casas.

Em uma delas, no momento da varredura, Paulo Ricardo acabou baleado ao disparar pelo menos três vezes contra os policiais. O socorro foi chamado e confirmou o óbito no local.

Além da arma que o suspeito usava, um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e duas percutidas (quando o gatilho é acionado e a arma falha), na casa onde ele morava os militares disseram ter encontrado diversas porções de drogas, balança de precisão, máquinas de cartão de crédito, relógios, joias e a quantia de R$ 18.810 em dinheiro que a polícia acredita ser do tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi levado para o Ciosp de Santana.

Wendel também apurou que Paulo Ricardo costumava se exibir nas redes sociais, empunhando armas de fogo e mencionando a facção.

Com objetivo de combater o crime organizado, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) vem reforçando o policiamento nos municípios e na capital do Estado, com as operações Paz e Hórus.