Limpeza prepara cemitério Santa’Ana para visita de 20 mil pessoas

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A uma semana do Dia dos Finados – próxima quinta-feira, 2 de novembro –, foi intensificada a preparação, ações de limpeza e outros serviços, para receber cerca de 20 mil pessoas no Cemitério Santa’Ana, no município a 17 km de Macapá.

Capina, roçagem e retirada de entulhos estão sendo feitas pela secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semop).

“Nosso objetivo é dar um pouco mais de comodidade para os visitantes”, explicou o secretário adjunto da Semop, Elson Monteiro.

O mutirão de limpeza também está sendo realizado na área externa do cemitério. Recentemente, o sepulcrário recebeu melhorias em sua estrutura com pintura e recuperação do portão de acesso.

Os familiares de pessoas sepultadas tiveram um prazo para realizar melhorias nos túmulos. O aposentado, Manoel Fonseca, aprovou os serviços.

“Minha esposa é falecida há sete anos e sempre faço a limpeza do túmulo dela. Vir aqui sempre é muito dolorido, porque ela foi minha companheira durante trinta anos, mas vir aqui e encontrar o espaço mais limpinho é gratificante”, afirmou Fonseca.

No Cemitério Santa’Ana existem aproximadamente 4.500 túmulos. No Dia de Finados, um dos espaços mais visitados, são as valas onde foram enterradas as mais de 300 vítimas do naufrágio do Barco Novo Amapá, um dos maiores acidentes aquaviários do país, ocorrido em 1981.