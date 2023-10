Lixo e som automotivo continuam gerando reclamações no Trapiche Santa Inês

Garrafas de cerveja, sacolas com lixo e sujeira no chafariz são cenas comuns nas manhãs de fim de semana.

Por IAGO FONSECA

O acúmulo de garrafas de cerveja, sacolas com lixo e sujeira no chafariz do Trapiche do Santa Inês, entregue pelo Governo do Amapá em agosto, na orla de Macapá, voltou a ser assunto entre os macapaenses. Desta vez, carreteiros que trabalham com transporte de mercadorias relatam a realidade vivida no local.

O movimento desordeiro começa na madrugada de quinta-feira e se estende pelo fim de semana até a manhã de segunda-feira, segundo os trabalhadores. Pessoas com veículos com som automotivo em volume alto utilizam o local público para festas.

“Quando acaba o movimento da polícia e das famílias chegam esses carros com som na noite e vira bagunça, eles vêm para beber e quebram tudo. Tem placa proibindo o som, mas não respeitam”, contou o carreteiro Carlos Alexandre de Almeida, de 44 anos.

Trabalhador do transporte de mercadorias para as embarcações ancoradas, Carlos morou por 12 anos em um alojamento na rampa antes da retomada da construção. Segundo ele, havia uma pessoa que fazia a limpeza do local antes da obra.

“Um pessoal do governo veio ontem e viu a situação, mas falaram que não sabiam que estava desse jeito. Os que foram contratados para limpar dizem que está tudo limpo, tudo ok, mas tá desse jeito aí”, concluiu Carlos.

Outro trabalhador alertou para a necessidade de fiscalização no trapiche.

“Tinha que ter uma vigilância rígida aqui ou que as pessoas que trazem garrafas aqui levem de volta, mas não, só largam aqui na beira”, declarou.

Em vídeo recebido pelo Portal SelesNafes.com, um visitante que pratica exercícios na orla registrou a área do estacionamento tomada por descartes indevidos de vidros e plásticos.

“Foi construído para contemplação e virou bagunça. Uma ‘lixarada’ deixada por pessoas que vem se divertir, mas não tem consciência de juntar seu lixo. Será que esse povo acha que todo mundo é empregado deles? Muitas garrafas são jogadas no rio”, indagou o visitante.

A reportagem constatou, na sexta-feira (13), a destruição de lixeiras de coleta seletiva e a presença das garrafas de vidro enfileiradas na extensão do guarda-corpo do ponto de contemplação, sujeira e a matéria orgânica no chafariz, que não está em funcionamento.

Entretanto, uma equipe de funcionários da Secretaria de Turismo do Amapá já estava no local articulando a limpeza com a empresa responsável pela manutenção do lugar.