Longe de casa, menino com leucemia e mãe precisam de ajuda para se manter

Os amapaenses Késia e Thallyson estão no Hospital Oncológico Otávio Lobo, em Belém, no Pará.

Por CAROLINA MACHADO

A família do amapaense Thallyson Emanoel, de 7 anos, vive um drama longe de casa. O menino foi diagnosticado nesta semana com leucemia e teve que ser encaminhado às pressas para o Hospital Oncológico Otávio Lobo, em Belém (PA), para iniciar imediatamente o tratamento da doença.

A mãe da criança, Késia Batista, relata que no dia 1º deste mês, Thallyson estava com uma febre intensa, por isso decidiu levá-lo ao Pronto Atendimento Infantil (PAI) de Macapá. Após exames de sangue, uma hematologista teve de ser chamada para avaliá-lo por conta de uma grande alteração constatada.

“Em seguida, ele fez outros exames e veio a confirmação: leucemia. Estamos desesperados. De uma hora pra outra a minha vida mudou completamente. Nunca me imaginei passar por essa situação”, lamentou.

Késia Batista teve que deixar sua casa no Bairro Pantanal, zona norte de Macapá, onde reside com seu marido e mais outro filho de 1 ano e meio para ir em busca do tratamento de Thallyson.

Apesar da viagem para Belém ter sido custeada pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), do Governo do Estado, a mãe da criança passa por dificuldades financeiras junto com o marido para custear outras despesas.

“Meu marido trabalha e eu não. Precisamos de ajuda para nos manter aqui, principalmente com transporte e alimentação. Os médicos disseram que o tratamento vai durar entre dois e três anos e vamos precisar de recursos para nos mantermos aqui”, relatou.

Outro motivo para a angústia de Késia e Thallyson é a separação física da família. Para ela, tudo se tornou mais difícil porque está sozinha com o filho na capital paraense.Não tem com quem revezar os dias e as noites no hospital.

“Eu queria muito que o meu marido e o meu outro filho estivessem aqui. Mas não temos condições de arcar com todas as passagens. Então peço que quem puder, que nos ajude nesse momento tão difícil”, pediu a dona de casa.

Diante da situação, familiares e amigos organizaram uma campanha solidária para ajudar a família a custear as despesas e as passagens. Quem quiser contribuir com qualquer valor é só encaminhar o pix para os CPF´s: 019.090.842-47, de Késia do Carmo Batista, ou 052.230.420-20, Karolaine do Carmo Batista.