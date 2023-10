Manari inicia construção de novo condomínio em Macapá, o Morada do Sol

O Morada do Sol será um condomínio completo e está sendo construção na zona oeste da capital

Por SELES NAFES

Depois de entregar 17 empreendimentos residenciais em Macapá na última década, a Urbanizadora Manari iniciou as obras de seu novo condomínio, o Morada do Sol, na Rodovia Duca Serra, zona oeste de Macapá.

A zona oeste é uma das regiões mais valorizadas de Macapá e em franca expansão. Além da rodovia duplicada, com viaduto e várias ligações para a zona norte e Santana, a zona oeste concentra uma grande quantidade de empreendimentos residenciais fechados, escolas, comércio diversificado (atacarejos) e órgãos públicos.

A Manari tem a tradição em entregar exatamente aquilo que anuncia: residenciais planejados, funcionais, seguros, com muitas áreas de convivência, lazer, esporte, sistemas de água, esgoto, urbanização e paisagismo de primeira.

No Morada do Sol não será diferente. O complexo incluirá:

Quadra de beach tênis

Maloca com churrasqueira

Playground

Academia

Piscina adulto/infantil

Salão de eventos

Campo de futebol society

Portaria, água e sistema de esgoto

No total, serão 853 lotes, um dos maiores empreendimentos já planejados e executados pela Urbanizadora Manari, empresa que assina condomínios nas regiões mais privilegiadas da cidade como o Bougainvillea, Barcelona, Parque Continental (localizados na zona norte), e ainda o Manari Village, Portal do Sol, Vila Tropical, na zona sul (Rod. JP), além do Parque Novo Mundo, Jardim América, Jardim Europa, todos na zona oeste de Macapá.

O Portal SN acompanhou passo a passo os principais momentos de construção do Bougainvillea e do Barcelona, ambos no Bairro Renascer, e de enorme sucesso de vendas. Hoje, os dois estão completamente habitados e super valorizados.

As vendas já começaram no Condomínio Morada do Sol. Os lotes estão sendo vendidos a partir de R$ 68,8 mil, dependendo da localização e tamanhos. Os valores podem ser pagos com entrada e financiamento em até 120 meses direto com a Manari.

Mais informações: 99192-6792, 99138-3636, 99181-4849, 99144-5966, 98141-2079, 99140-6291, 98115-7805 e 99148-0230.