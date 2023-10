Manutenção deixa Macapá sem água amanhã; veja os bairros afetados

Operação de saneamento vai afetar todos os bairros atendidos pela CSA na capital

Por IAGO FONSECA

Vários bairros de Macapá ficarão sem água a partir das 5h da manhã de quarta-feira (18). A interrupção no abastecimento deve durar cerca de 18h, para a instalação de novas tubulações, comportas e novo sistema de filtros, segundo informou a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA).

De acordo com a empresa, uma força-tarefa atuará na Estação de Tratamento de Água de Macapá (ETAM), localizada no bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

A partir das 23h, a água deve retornar gradualmente às torneiras, segundo a concessionária. Em até 24h, 60% das residências devem ter o abastecimento normalizado. Já em áreas distantes do centro e pontos altos, o serviço só deverá normalizar em até três dias.

Segundo a CSA, pequenas manutenções são feitas diariamente sem interrupção das operações, entretanto, para atividades mais complexas como a instalação de novos equipamentos, é preciso parar os processos de captação, tratamento e distribuição de água.

A unidade de tratamento do bairro Trem atende as zonas central, sul, norte e leste de Macapá. Serão afetados pela interrupção programada os bairros:

Zona central: Trem, Nova Esperança, Santa Rita, Laguinho, Jesus de Nazaré e Central.

Zona sul: Araxá, Beirol, Muca, Universidade, Santa Inês, Jardim Marco Zero, Buritizal, Jardim Equatorial, Pedrinhas, Novo Buritizal, Açucena, São José, Congós e Zerão.

Zona norte: Pacoval, Pantanal, Renascer, Novo Horizonte, Infraero I e II, São Lázaro, Jardim Felicidade I e II.

Zona leste: Cidade Nova e Perpétuo Socorro.