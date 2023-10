Mineradoras afirmam que voltarão a extrair ouro no AP

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (26) pelas empresas Tucano Gold e Mina Tucano

Por SELES NAFES

As empresas Tucano Gold Inc. e Mina Tucano Ltda anunciaram, nesta quinta-feira (26), que a extração de ouro será retomada no interior do Amapá, agora que foi encerrado o processo de aquisição das minas e complexo de processamento em Pedra Branca do Amapari, município a 180 km de Macapá.

De acordo com as empresas, a nova sociedade constituída no Canadá adquiriu a Mina Tucano e a Tucano Resources Mineração Ltda.

“A Mina Tucano está totalmente construída, licenciada e pronta para voltar à produção”, diz informativo enviado ao Portal SN.

“Foi um longo processo de compra e venda que passou por diversas etapas, incluindo a revisão e apresentação do plano de recuperação judicial, bem como a aprovação majoritária deste plano pelos credores da Mina Tucano, em 15 de setembro de 2023”, acrescentou.

Ainda no comunicado, as empresas citam algumas características ligadas ao projeto, como a meta de explorar 1,8 milhão de onças em ouro, processamento, pista de pouso, acampamento para 200 trabalhadores, mina subterrânea, exploração à céu aberto com “potencial para reservas subterrâneas de alto teor”, autorizações em vigor e apoio governamental.

De acordo com o planejamento das empresas, a exploração deve ser retomada no início do ano que vem, de forma gradativa.

“Temos um cenário muito favorável para a retomada das atividades de mineração na Mina Tucano, incluindo preços mais elevados do ouro e forte apoio da comunidade local, trabalhadores e empreiteiros que estão entusiasmados para voltar ao trabalho”, informou o diretor da Mina Tucano, Júlio Carneiro.