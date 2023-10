Mirante terá contemplação do Rio Amazonas e APA da Fazendinha

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, assunou a ordem de serviço que autoriza o início das obras nesta sexta.

Por CAROLINA MACHADO

O mirante que vai ser construído no Bioparque vai permitir que os visitantes consigam contemplar o Rio Amazonas e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Fazendinha, situados nas proximidades do parque.

O anúncio foi feito pelo diretor-presidente do Bioparque, Pedro Costa, durante a cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço da construção da estrutura, ocorrida nesta sexta-feira (6).

“O mirante vai possibilitar a contemplação do Rio Amazonas e a APA da Fazendinha. Isso vai ajudar, inclusive, a fazer estudos. Então essa obra tem um propósito”, afirmou Pedro Costa.

No Bioparque, o mirante será edificado em concreto armado e metal. A estrutura vai contar com elevador, área com acessibilidade, escada em espiral e uma área de contemplação de 360 graus. A altura do mirante será de 25,30 metros e a área total a ser construída será de 205,74 m² no térreo e 104,76 m² de pavimento superior.

Para o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, a obra será é importante por estar situada em um dos pontos turísticos mais procurados em Macapá.

“O Bioparque é um dos grandes ativos da cidade de Macapá e quanto mais intervenções positivas tivermos aqui para visitação da população local ou dos turistas, melhor será. Então hoje assinamos essa Ordem de Serviço para iniciar a obra tão importante, pois o parque é um dos pontos turísticos mais procurados em Macapá”, declarou o prefeito.

De acordo com o secretário de Obras do Município, Cássio Cruz, a obra será executada por aproximadamente 120 dias e vai custar R$ 870 mil. Para isso, serão utilizados recursos de emenda parlamentar do deputado federal Vinícius Gurgel (PL) e mais a contrapartida do tesouro municipal.