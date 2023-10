Moradores de passarela deteriorada pedem reforma em Macapá

Condições da estrutura em madeira e sujeira no canal, que acumula todo o lixo despejado pela região, atormenta os residentes.

Por IAGO FONSECA

Moradores da passarela Cleveland Sá Cavalcante, no Bairro Nova Esperança, na zona sul de Macapá, passam por problemas diários pelas condições das estruturas em madeira e sujeira no canal, que acumula todo o lixo despejado pela região, próximo da Avenida 13 de Setembro.

A ponte interliga dois lados da avenida, que possui o mesmo nome. Também conecta as passarelas de residências no entorno do canal. Por se tratar de uma pequena área, eles afirmam que não recebem melhorias há cerca de quatro anos.

Uma das primeiras moradoras de lá, a aposentada Iraci Pantoja, de 60 anos, possui mobilidade reduzida pelo Diabetes e a Doença de Charcot-Marie-Tooth, que afeta nervos e músculos. Segundo ela, ao longo de 33 anos, a área só recebeu melhorias por cinco vezes. Quando precisa ir ao hospital, a aposentada não consegue se deslocar pela ponte sozinha.

“A última vez que precisei, a ambulância nem entrou, os meninos me carregaram à noite pela ponte, que já está caindo há muitos anos. Eu preciso da reforma, não tenho mais 100% de mobilidade. Eu e outras vizinhas que reivindicamos essa área no passado, nós que conseguimos que passassem o canal por aqui, mas não fizeram mais nada”, afirmou Iraci.

As irmãs Denise e Delma Araújo, ambas de 49 anos, temem que a falta de manutenção, somada às chuvas no fim de ano, possam trazer mais prejuízos aos moradores.

Elas reclamam que passarelas nas proximidades receberam intervenções, como a reforma de 380 metros da passarela Clodóvio Coelho, no mesmo bairro, que foi entregue no domingo (15) pela Prefeitura de Macapá. A obra durou 30 dias. No entanto, os serviços não chegam à passarela Cleveland Sá Cavalcante.

“Teve a reforma daquela ponte, mas aqui não mexem há quatro anos, tanto a reforma quanto a limpeza do canal. A passarela da Cleveland praticamente não tem como um ser humano andar”, contou Denise.

O canal do Nova Esperança é estreito e tem cerca de 1 km de extensão, compartilhado com inúmeras casas sem ordenamento urbano. No período chuvoso e na alta do rio Amazonas, todo o lixo descartado na área de ressaca é levado até esses moradores.

“A gente tem medo da chuva, alaga tudo, temos crianças e as casas vão para o fundo. A nossa ponte é pequena e reformaram uma maior. Acho que direitos são iguais, o mesmo para um deve ser para todos” concluiu Delma.

A partir do início de novembro será realizado trabalho intenso de limpeza em todos os canais de Macapá, iniciando pelo bairro Nova Esperança e seguindo gradualmente para demais canais, como os do Perpétuo Socorro e Jandiá, segundo a Secretaria de Zeladoria Urbana de Macapá.

“Será um trabalho preventivo para evitar problemas mais graves no inverno. Macapá ainda precisa uma macrodrenagem, são anos de descaso”, declarou o secretário da pasta, Helson Freitas.

A Secretaria Municipal de Obras informou ao Portal SN.com que enviará uma equipe técnica à área de ponte da Avenida Cleveland Sá Cavalcante para avaliação, orçamento e, posteriormente, captação de recursos para as obras. Entretanto, não mencionou datas. Veja a nota da íntegra:

“A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana informa que enviará uma equipe técnica para avaliação das necessidades da passarela localizada na Avenida Cleveland Sá Cavalcante, no bairro Nova Esperança. Posteriormente, será realizado orçamento para captação de recursos.

A Semob possui um canal imediato com os munícipes. Para sugestões, reclamações e outras demandas, a Ouvidoria da Secretaria está disponível por meio do número (96) 98813-4923.”