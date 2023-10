Músicos e oficiais militares criam associação para reduzir ‘desigualdades’

Nova entidade foi criada em Assembleia Geral nesta sexta-feira (20), em Macapá, para defesa dos direitos das duas categorias nas corporações.

Militares oficiais administrativos e músicos da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Amapá se uniram para criar uma nova entidade para lutar contra tratamentos desiguais nos quadros das duas corporações.

A assembleia que oficializou a criação da Associação dos Oficiais dos Quadros Administrativos e Músicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá (Assoam), ocorreu na sexta-feira (20), em um salão de eventos no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

O capitão Charles, da PM, foi eleito presidente da primeira diretoria, que composta por 14 membros. O vice-presidente é o tenente William Souza, também da PM.

Segundo o presidente, a nova entidade tem como propósito principal unir e representar os oficiais administrativos, músicos e subtenentes combatentes das duas instituições militares, mesmo eles na ativa, reserva ou reformados.

Tanto a PM quanto o CBM são divididos internamente por quadros, que possuem atribuições próprias. Os quadros dos oficiais administrativos e músicos representam uma parte específica do efetivo militar estadual, mas muitas vezes têm sido “negligenciados ou subjugados” nos seus direitos, afirma o capitão Charles.

“Nos últimos anos, observamos desigualdades na forma como cada quadro é percebido e tratado dentro dessas instituições, às vezes até resultando em disputas judiciais entre quadros, causando transtornos significativos para todos os envolvidos. Portanto, a criação da Assoam-PM/BM tornou-se necessária para defender os interesses específicos e exclusivos dessas categorias”, reforçou o presidente.

A associação já conta com mais de 450 sócios. Segundo a Assoam, muitos deles reclamam que acumulam funções e responsabilidades adicionais sem a devida contrapartida, além da falta de reconhecimento dentro de cada instituição.

“A Assoam representa a busca por equidade e justiça para aqueles profissionais que desempenham um papel crucial na segurança e bem-estar da população amapaense”, finalizou p capitão Charles.