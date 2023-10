No Jari, secretário de saúde e vereadora podem protagonizar eleição

Ted Marcel (acima com Márcio Serrão) e Vera da Farmácia (abaixo com Furlan) serão apoiados pelos dois principais grupos políticos da atualidade no Amapá

Por SELES NAFES

No terceiro colégio eleitoral do Amapá, a disputa do ano que vem promete ser equilibrada, especialmente pela influência dos dois principais grupos políticos do momento: Clécio/Davi/Randolfe e Dr Furlan/Lucas/Jaime. Uma vereadora e um secretário de Saúde são considerados os nomes mais fortes para concorrer à sucessão de Márcio Serrão (UB), o atual prefeito que encerra o segundo mandato em 2024. O Portal SN apurou quem são eles.

Ted Marcel tem 37 anos, é filiado ao União Brasil, mas nunca disputou uma eleição. Internamente, depois de pontuar em pesquisa de consumo interno, ele aceitou a indicação para concorrer ao cargo de prefeito. Ted é natural do Maranhão, de onde migrou com a família ainda criança para Laranjal do Jari.

O secretário, que é farmacêutico, pavimentou um caminho para a indicação impulsionado pela gestão na saúde. O currículo inclui a ampliação e reforma de toda a rede de saúde de Laranjal do Jari; implantação de exames modernos como tomografia; e serviços especiais como a telemedicina, atenção para autistas e para pacientes em reabilitação ortopédica.

Também é o único amapaense com poder de voto no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.

Do outro lado, a vereadora Vera da Farmácia caminha para ser a principal rival na disputa. Na semana passada, ela tomou café com o prefeito da capital, Dr Furlan (Podemos), e na ordem do dia o assunto eram as eleições do ano que vem. Os dois são antigos companheiros de partido dos tempos em que Furlan ainda era deputado pelo PTB.

Vera da Farmácia é técnica em enfermagem, empresária, tem 57 anos, e é natural de Santarém (PA). Ela mora com a família há mais de 25 anos em Laranjal do Jari, onde abriu farmácias com o marido.

Assim como o possível rival, ela sempre militou na saúde, e chegou a ser indicada pelo então governador Waldez Góes para dirigir o hospital de Laranjal do Jari depois de ser eleita vereadora. No entanto, preferiu assumir o mandato como parlamentar. Durante a carreira, conseguiu aprovar projetos de lei como o que instituiu no calendário de Laranjal a Corrida da Mulher, junto com a deputada estadual Alinny Serrão (UB). O evento é realizado há mais de cinco anos na cidade e atrai corredoras de todo o Estado.

Atualmente, a vereadora está no segundo mandato, e ainda é filiada ao União Brasil. No entanto, pessoas mais próximas afirmam que ela deve migrar para outro partido, seguindo orientação do senador Lucas Barreto (PSD) e do ex-vice-governador Jaime Nunes (PSD).