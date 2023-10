Noite de música eletrônica leva 8 DJ’s à 52ª Expofeira

Entre eles estarão o veterano Márcio Spotlight e o artista em ascensão, DJ J Doppler.

A penúltima de shows da 52ª Expofeira será dedicada à música eletrônica. O evento Technera Vive, que reúne 8 DJs do segmento começa a partir das 20h deste sábado (7), na boite Quebrada Expo, dentro do Parque de Exposição da Fazendinha.

O Technera vai agitar o cenário musical com uma seleção cuidadosamente curada de talentos locais. O evento promete uma noite repleta de batidas envolventes e vibes eletrônicas incomparáveis. Ao todo, serão oito DJ’s, com destaque para o veterano DJ Márcio Spotlight e o artista em ascensão, DJ J Doppler.

Doppler, que tem conquistado espaço, agradado o público e crítica com suas seleções impecáveis de Progressive House, Melodic Techno e Afro House, tocará por 1h30. Ele é membro do Coletivo MK Ultra, nova comunidade de DJ’s que difunde a música eletrônica na capital amapaense.

Doppler toca toda semana em uma renomada casa noturna de Macapá. Ele levará seu talento e energia contagiantes para a pista de dança e promete uma experiência musical única e tenho certeza que cumprirá a promessa.

“Estou muito feliz com a oportunidade de poder mostrar meu trabalho em um evento super reconhecido como é a Expofeira e agradeço ao Dlorran Souza e ao Francisco Sampaio, representantes da Technera Vive por acreditarem no projeto ‘J Doppler’. Vou fazer algo novo e construir e contar uma história que unifique as minhas três vertentes: Progressive House, Melodic Techno e Afro House, e acredito que essa oportunidade é perfeita para isso”.

Ele conta que descobriu o afro house – estilo ainda pouco conhecido no Amapá – há alguns meses e gostou muito. “Tem uma pegada mais tribal e mistura sonoridades que remetem à cultura africana, o que torna as músicas totalmente únicas e agradáveis de se ouvir”, explica.

Na sequência, DJ Márcio Spotlight, renomado e conhecido por suas batidas pulsantes de House e Techno, é uma figura de destaque no squarEM Underground, seu Coletivo de DJ’s que promove festas em Macapá há anos.

Diretamente do underground, ele garantiu que passeará pelas vertentes e subvertentes do House e Techno. O público pode se preparar para um set com mixagens de longa duração, pois o DJ transita com maestria e criatividade pelas batidas, grooves e melodias, criando experiencias sensoriais inesquecíveis.

Spotlight já fez warmups e também manteve pistas quentes de nomes fortes da cena como D.A.V.E. The Drummer e Adam Bayer. Em recente apresentação, o DJ realizou um inédito b2b com a Dj e Produtora Blancah, mais um dos grandes nomes na cena da música eletrônica brasileira e mundial.

“Nunca sei o que vou tocar até ficar de frente para a pista. Pode ser dançante, hipnotizante, ou até mesmo algo mais introspectivo, até o momento em que a faísca acende, e todos se conectam e sentem a atmosfera criada”, diz.

Além dessas duas estrelas, o Technera apresentará outros seis artistas locais, cada um com seu estilo distinto e talento singular, o que garantirá que a noite seja uma celebração da música eletrônica em sua forma mais autêntica. O evento visa promover entretenimento e diversão, com o objetivo de difundir essa vertente da Cultura.

A Technera Vive na Expofeira será um evento em colaboração das produtoras Technera Vive, SDB eventos, Quebrada e Blackout.