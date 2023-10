Norte-americanos são autorizados a entrar no Brasil para exercício no Amapá e Pará

Realizado entre as duas nações desde 2015, o exercício CORE ocorre pela primeira vez na Amazônia.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Um decreto do presidente Lula (PT) autorizou a entrada, nesta quinta-feira (19), de 294 membros do exército norte-americano em território brasileiro. Os militares estrangeiros atuarão com o Exército Brasileiro em treinamento combinado entre os países pela primeira vez na Amazônia.

No documento, o Governo Federal também autorizou a entrada de armamentos, acessórios, munições, dispositivos de comunicação e sensores do contingente estadunidense.

A cooperação brasileira com as forças armadas dos Estados Unidos ocorre anualmente. Este ano, o exercício de adestramento combinado ocorre entre 24 de outubro a 20 de novembro nos municípios de Macapá, Ferreira Gomes, Oiapoque e no distrito de Clevelândia do Norte, no extremo norte do estado do Amapá, bem como em Belém, no Pará.

Chamada de Combined Operation and Rotation Exercise (Core), a operação promove a manutenção de laços, troca de experiências e integração entre os dois países, segundo o Exército Brasileiro.

O Portal SelesNafes.com reportou na quarta-feira (18) a movimentação atípica de veículos militares por Macapá, capital do Amapá, durante treinamento prévio para a operação CORE 23.

Segundo a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, a operação do treinamento de preparação para o exercício combinado, que iniciou na terça-feira (17) com agentes de todo o país.

O Amapá recebe operações de adestramento militar desde setembro. No município de Calçoene, uma atividade do Comando Militar do Norte reuniu durante uma semana cerca de mil militares e mais de 70 viaturas, incluindo dois veículos equipados com lança-foguete Astro.