O estranho desaparecimento de Jhonny Breno

Em 2004, Macapá foi o palco de um mistério: o desaparecimento do bebê Johnny Breno, de apenas sete meses. A teoria da babá e dos pais foi de sequestro, mas a ossada da criança foi encontrada semanas depois a poucos metros de casa, na zona norte. Vingança, falso sequestro, magia negra, várias teorias foram investigadas pela Polícia Civil e Ministério Público. O delegado Paulo César Martins comandava a Polícia Civil do Amapá e acompanhou as investigações. Baseado em indícios e impressões dos investigadores, ele tem uma teoria para o que aconteceu e comentava o estranho comportamento da babá.