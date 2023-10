Obras na Rodovia JP iniciam ainda em outubro

Com um histórico de reparos e alagamentos, os 13 km da via receberão serviços de drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação em três etapas.

Por IAGO FONSECA

As obras de requalificação da Rodovia JP iniciam na última semana de outubro. O anúncio foi feito pelo governo do Amapá, Clécio Luís, durante o balanço econômico da 52ª Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha, na sexta-feira (20).

Com um histórico de reparos e alagamentos, os 13 km da via receberão serviços de drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação em três etapas.

Além de toda extensão da JP, o trecho da Rodovia Salvador Diniz entre a rotatória da Fazendinha e o Igarapé da Fortaleza, em Santana, também vai receber as intervenções. A assinatura da ordem de serviço e instalação de canteiro de obras deve ocorrer ainda em outubro, segundo a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap).

“A Rodovia Josmar Pinto será requalifiada. Temos agora todas as autorizações para iniciarmos a obra e vamos acelerar semana que vem. Vai começar por Santana, com três etapas com emenda do senador Davi Alcolumbre”, afirmou o governador do estado, Clécio Luís (SD).

A primeira etapa contempla 3,3 km entre o Igarapé da Fortaleza, em Santana, e a Fazendinha, em Macapá. Além das obras estruturais, a via contará com nova duplicação, calçadas, ciclovia e barreira de segurança New Jersey, que separa as pistas opostas com estruturas de concreto.

As demais etapas compreendem o trecho de 8 km da Fazendinha até o monumento Marco Zero do Equador, no bairro Jardim Marco Zero.

“Vamos trabalhar a partir da semana que vem com os equipamentos, máquinas e canteiro de obras funcionando para que a gente possa avançar mesmo nesse período invernoso. Conclui-se primeiro todo o calçamento, ciclovia, sinalização e iluminação. Terminou, avançamos para a próxima etapa, e ciclovia. Sinalização, iluminação. Terminou, avança para outra etapa”, explicou o secretário de transportes, Valdinei Amanajás.

Com convênio assinado em 2022, a reconstrução da rodovia tem recursos de R$ 95 milhões com emenda do senador Davi Alcolumbre e contrapartida estadual.

O processo da obra é administrado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que gerencia investimentos federais aos estados.