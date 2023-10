ONG Carlos Daniel: pequenos que lutam contra o câncer festejam Dia das Crianças

Com a colaboração de parceiros, a instituição ofereceu a elas uma programação em alusão ao Dia das Crianças.

Por CAROLINA MACHADO

Crianças atendidas pela ONG Carlos Daniel – que auxilia pacientes na luta contra o câncer – tiveram uma tarde de muita brincadeira e alegria nesta sexta-feira (27). A instituição ofereceu a elas uma programação em alusão ao Dia das Crianças – comemorado em 12 de outubro.

A pequena Sofia, de 7 anos, foi diagnosticada com leucemia em outubro de 2021. Para o pai dela, o bombeiro civil Vítor Augusto, o momento foi de muita alegria após ter passado um período com a filha longe de Macapá para que ela recebesse o tratamento para a doença.

“Vivemos momentos muito difíceis, mas de muita fé. E agora esse evento veio para trazer uma tranquilidade e algo bem diferente do que a gente viveu desde o diagnóstico da doença, que era de rotina de hospital, consulta, tratamento. Então, é um momento muito bom esse evento que está sendo proporcionado a essas crianças. E eu, como pai, fico muito feliz em ver a minha filha vivendo um momento feliz como esse”, declarou.

O CEO da ONG, Agenilson Silva, conta que esse é o quarto ano a ONG oferece às crianças atendidas pela entidade uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. Ele destaca que as crianças que participam do evento já saíram da fase de terapia, cirurgia ou radioterapia.

“Estamos proporcionando essa tarde de alegria com os nossos parceiros. É um evento belíssimo e uma tarde muito alegre. É uma maneira de proporcionar a eles um momento em que eles possam esquecer daquela fase que estiveram longe de casa passando por um tratamento muito agressivo. Então nada melhor que proporcionar alegria a essas crianças”.

A programação contou com brincadeiras, apresentação musical e distribuição de brinquedos. O evento foi realizado com a colaboração da Polícia Federal, da banda de música Chocolate com Pipoca, que não cobrou cachê para se apresentar, do Espaço Recreio, onde aconteceu a comemoração, dentre outros voluntários.

“Então, é um momento muito gratificante poder proporcionar a essas crianças um momento tão feliz como esse. Eu só tenho a agradecer a todos os parceiros pela colaboração”, reforçou Agenilson Silva.

A ONG Carlos Daniel é uma das principais facilitadoras na busca por tratamento do câncer infantil em instituições fora do Amapá. Atualmente, ela acompanha o tratamento de aproximadamente 70 crianças fora do estado.

As pessoas que desejam colaborar com o trabalho da entidade podem transferir qualquer valor para o PIX (CNPJ): 22767286000178.