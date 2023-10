Operação flagra extração ilegal de madeira no interior do Amapá

Ações da Delegacia de Meio Ambiente foram nos municípios de Mazagão e Laranjal do Jari.

Por OLHO DE BOTO

Duas ações da Operação Guardiões de Biomas, da Delegacia Especializada em Meio Ambiente (DEMA), foram bem-sucedidas contra a extração ilegal de madeira neste fim de semana no interior do Amapá.

As atividades, que resultaram na apreensão de muita madeira e prisões em flagrante, foram coordenadas pelo delegado titular, Wellington Ferraz. Segundo ele, a operação é uma resposta a denúncias anônimas sobre atividades ilegais em uma região próxima dos municípios de Mazagão e Laranjal do Jari – no sudoeste do estado.

Árvores derrubadas e madeiras beneficiadas foram identificadas em vários pontos da área sob suspeita. No dia 6, sexta-feira, uma equipe de policiais se deparou com um caminhão aberto que estava entrando um dos ramais da área. Os três indivíduos que estavam no veículo foram abordados. Eles transportavam motosserras e combustível gasolina.

Um deles revelou que haviam sido contratados para extrair madeira da área de mata e levou os agentes até o local aonde as madeiras seriam retiradas. Segundo o homem, o valor da madeira encontrada já beneficiada era estimado em R$ 8 mil.

“Como os indivíduos não apresentaram quaisquer documentos que comprovassem a origem legal da madeira, incluindo o Documento de Origem Florestal (DOF), e também não possuíam documentos para a posse da motosserra, eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Mazagão. Lá, foram apresentados ao Delegado Victor Souto para os procedimentos legais”, explicou o delegado Wellington Ferraz.

O suposto proprietário da área onde ocorreu a extração ilegal de madeira foi autuado com base no artigo 46 da Lei 9.605/98, que trata de crimes ambientais, além de ser acusado de receptação.

Já no dia 7, sábado, por volta das 4h, a DEMA, na BR-156, os policiais se depararam com uma situação suspeita: um caminhão de carroceria aberto, ocupado por dois indivíduos, transportando uma carga coberta por lona plástica. Ao se aproximar da viatura policial, o condutor do veículo apagou os faróis na tentativa de se esconder na escuridão.

Os agentes da DEMA abordaram o veículo e constataram que a carga consistia em aproximadamente 6 metros cúbicos de madeira do tipo Guaruba. A carga também não possuía DOF.

O motorista confessou ser o responsável pelo corte e transporte da madeira. Ele revelou que a remoção ocorreu no ramal Boa Vista, em uma área de mata nativa. A polícia descobriu que a madeira tinha como destino uma marcenaria em Laranjal do Jari.

Os envolvidos, a madeira e o veículo apreendidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari. Lá, o motorista foi autuado com base no artigo 46 da Lei 9.605/98, transporte ilegal de madeira não autorizado.