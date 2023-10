A meditação é baseada no capítulo 24 de Provérbios

Compartilhamentos

A força não é mais importante do que a inteligência. Ações, principalmente as mais importantes, requerem planejamento e direção. Em vez de escolher riqueza e poder, Salomão pediu a Deus sabedoria. Veja o que ele compartilha conosco no capítulo 24 no livro de Provérbios, um conselho de quem sabia o que estava falando. Veja a meditação desta sexta-feira (27) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!