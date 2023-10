Pesquisa: 97% dos entrevistados acham que foi correto retomar a Expofeira

Os entrevistados pelo Instituto Opinião também disseram que querem o retorno do Carabao e uma apresentação de Wesley Safadão

Por CAROLINA MACHADO

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) pelo Instituto Opinião sobre a Expofeira no Amapá indicou que, para 97% dos entrevistados, o governo do Estado acertou em trazer de volta o evento, que não era realizado no estado desde 2015.

O levantamento também apontou que, para 98,7% dos entrevistados, o evento deve ser realizado em 2024. Em uma escala de 0 a 10, 36,8% deram nota 10, demonstrando estar totalmente satisfeito com o evento.

A pesquisa mostrou que para 86% das pessoas ouvidas a avaliação do evento é “ótimo/bom” e que 64% considera importante em todos os segmentos do evento. Para 23%, o mais importante do evento é o incentivo à economia.

Dentre as atrações musicais, 20,1% declararam querer na próxima Expofeira o show do cantor Wesley Safadão. Além disso, 17,9% declararam querer novamente o show do Carabao.

A pesquisa foi feita pelo Instituto Opinião, sediado em Curitiba (PR), nos dias 07 e 08 de outubro, e entrevistou 912 pessoas acima de 16 anos. Os dados foram coletados nos municípios de Macapá, Santana e Mazagão.