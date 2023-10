PM muda estratégia para evitar congestionamento até a 52ª Expofeira

Nesta sexta-feira (6), a 52ª Expofeira terá o show da cantora Manu Bahtidão e a previsão é que a apresentação musical atraia milhares de visitantes.

Por CAROLINA MACHADO

A Polícia Militar do Amapá divulgou a estratégia adotada para evitar congestionamentos no percurso de Macapá até o Parque de Exposições da Fazendinha.

Para dar mais vazão ao tráfego, o diretor de Comunicação da Polícia Militar do Amapá, major Alves Neto, explica que a corporação vai colocar policiais nos retornos da rodovia. Segundo ele, no dia do show do Carabao vários condutores transpuseram a barreira que fazia a interdição nos retornos, isto foi uma das causas do congestionamento.

“Eles não estavam respeitando a interdição e, por isso, a gente vai espalhar policiais e agentes da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e da Superintendência de Transporte e Trânsito de Santana (STTrans) nos pontos de retorno, evitando a entrada de condutores na via expressa e dificultando a trafegabilidade e fluidez no trânsito”, explicou.

A PM também identificou alguns pontos críticos nos quais haverá um policial no controle. Além disso, o policiamento na rodovia, que antes era ativado às 18h, passará a iniciar às 17h.

“A gente observou que o fluxo começa a aumentar a partir das 17h. Então, o policiamento vai começar um pouco mais cedo e vamos colocar os policiais em pontos fixos, nos pontos críticos”, reforçou o major.

Os pontos críticos identificados pela Polícia Militar estão na faixa de pedestres da Droga Rei, localizada na Rodovia Salvador Diniz, no município de Santana, na entrada da ponte do Igarapé da Fortaleza, e nos retornos ao longo da Rodovia Josmar Pinto.

Alves neto orienta os condutores a não fazerem a transposição das vias que estão interditadas, o que ocasiona transtornos.

“É inevitável que vá acontecer uma paralisação, mas se isso acontecer, vai ser rápida, não ao ponto de ocasionar horas do condutor na via. Então, a gente pede que os condutores obedeçam a sinalização e, sobretudo, as interdições nos pontos de retorno e que obedeçam às ordens do agente de trânsito”, orientou.