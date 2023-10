PMM emite alvarás e nega que tenha multado empreendedores na Expofeira

Internautas entenderam que imagem de fiscais entregando notificações se tratava de aplicação de multas

Por LEONARDO MELO

A prefeitura de Macapá negou, na tarde desta quarta-feira (4), que tenha multado empreendedores que estão atuando na Expofeira do Amapá. O esclarecimento ocorreu depois que um vídeo mostrando o trabalho de fiscais notificando sobre a emissão de alvarás viralizou nas redes.

O vídeo, compartilhado em grupos de WhatsApp e no Facebook, mostra fiscais conversando com uma comerciante de alimentos sobre as regras municipais de funcionamento, e entregando uma notificação. Internautas interpretaram o trabalho como se fosse a aplicação de uma multa.

Hoje, a prefeitura divulgou uma nota onde esclarece que a Associação de Músicos e Compositores do Amapá (Amcap), que administra o espaço, solicitou à prefeitura a emissão de alvarás provisórios de funcionamento, e que existe diferença entre notificação e autuação.

Em seguida, o secretário de Finanças de Macapá, Elcides Vales, informou que ainda ontem os alvarás foram entregues aos empreendedores.

“Foram entregues de acordo com uma relação anexa (com os nomes dos empreendedores). Ontem foi feita apenas a entrega dos alvarás e o documento de arrecadação. Não houve nenhum tipo de multa, apenas a entrega dos documentos para que possam trabalhar com segurança e legalizados”.