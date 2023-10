Polícia identifica duas adolescentes responsáveis por falsas ameaças em escola

Elas têm 13 e 14 anos, e foram identificadas pela Polícia Civil do Amapá

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá anunciou, nesta sexta-feira (27), ter identificado duas adolescentes de 13 e 14 anos como as responsáveis pelas falsas ameaças que aterrorizaram uma escola de Macapá.

As ameaças de massacre foram feitas num perfil no Instagram. As adolescentes confessaram que administravam a conta na rede social, de acordo com a delegada Daniella Graça.

“Não vamos admitir postagens que venham causar qualquer tumulto no ambiente escolar. Quaisquer ameaças ou fake news serão investigadas e seus autores serão identificados e devidamente responsabilizados. A Polícia Civil trabalha com inteligência e mentiras não serão aceitas”, comentou Graça, que responde pela Delegacia Especializada na Investigação de Atos Infracionais (Deiai).

A Polícia Civil informou que vem investigando falsas ameaças em escolas desde o início do ano. Em abril, dois adolescentes de 15 e 16 anos também foram identificados como responsáveis por um vídeo onde duas pessoas com máscaras e armas falsas ameaçavam um ataque na Escola Barão do Rio Branco, que chegou a suspender as aulas.

Na época, a polícia encontrou com os estudantes as máscaras e as falsas armas. Houve ainda um terceiro caso investigado, onde um adolescente de 15 anos foi responsabilizado por ameaças de ataque a uma escola também de Macapá. Ele tinha duas réplicas de espingardas feitas de madeira.

A Deiai não informou os desdobramentos jurídicos para os envolvidos, mas disse que a população pode fazer denúncias no site da Polícia Civil do Amapá enviando vídeos, prints e nomes do perfil da rede social envolvida.