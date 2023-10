Polícia intercepta armas que seriam negociadas com o crime organizado

No total, 10 armamentos e munições foram apreendidos na ação da Polícia Civil, GTA e Ciop.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil e o Grupo Tático Aéreo (GTA) desativaram um esquema ilegal de venda e delivery de armas de fogo. Durante a ação, ocorrida na madrugada deste sábado (21), 10 desses armamentos, que possivelmente seriam comercializados com o crime organizado em Macapá, foram apreendidos.

O flagrante ocorreu após levantamento de informações da 1ª Delegacia de Polícia de Santana e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A operação, coordenada pelos delegados Mauro Ramos e Rômulo Viegas, ambos da 1ª DPS, começou com a prisão de um homem que estava sendo monitorado há quase 24h. Ele dirigia um carro preto, modelo Onix, quando foi flagrado transportando 4 armas pela Rodovia do Curiaú, na zona norte da capital.

As outras seis armas foram encontradas em uma casa localizada no Bairro Novo Horizonte, onde a esposa dele estava e também foi levada para o Ciosp do Pacoval.

Geovane Guedes Moraes, de 40 anos, segue preso aguardando decisão da Justiça. Ele já tinha passagem por disparo de arma de fogo e, desta vez, foi autuado por porte ilegal de arma.

Ele também poderá responder por associação criminosa, caso ficar comprovado o envolvimento dele com o crime organizado. Já a mulher foi liberada após esclarecimentos.

No total, além do carro usado para transportar o armamento, foram apreendidos, um colete balístico, diversas munições, 6 revólveres, 2 pistolas calibres 380 e ponto 40, e duas armas longas, uma delas com luneta. Esta foi a maior apreensão de armas já feita no Estado.