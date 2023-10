Polícia prende filho que tentou matar a mãe

Ala psiquiátrica do Hcal, para onde juiz determinou a internação do agressor

Da Redação

Policiais civis prenderam em Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, um homem que teria tentado matar e agrediu a própria mãe várias vezes. A última delas ocorreu no domingo (1º).

De acordo com o delegado Juliano Uzueli, a idosa procurou a Delegacia de Crimes Contra a Mulher relatando que foi ameaçada de morte pelo filho, que sofre com transtornos mentais.

“Dias antes, teria corrido com uma faca para matá-la. Ela só escapou pois correu para dentro da mata que tem nos fundos de sua casa”, explicou o delegado.

Não foi a primeira vez que a idosa procurou a delegacia para relatar a violência do filho. A polícia já havia solicitado uma internação provisória baseada em ocorrências de agressão à idosa e laudos que comprovam os problemas de saúde do rapaz, que mora com a mãe. Na época, a justiça negou o pedido.

Ontem, com apoio de policiais da Delegacia de Crimes Ambientais (Dema) que participam de uma operação no município, a equipe localizou e conduziu o agressor para a delegacia. Ele foi autuado em flagrante.

Na audiência de custódia, o juiz acatou novo pedido da polícia e determinou a internação provisória dela na clínica de psiquiatria do governo, que funciona no Hospital de Clínicas Alberto Lima.